Чим небезпечні захворювання ясен

Згідно з даними статистики, близько 80% дорослих американців на сьогодні страждають від тих або інших захворювань ясен.

У роті багато бактерій, які разом із слизом і харчовими частинками утворюють липку, безбарвну «плівку» на зубах. Щіткою або ниткою можна позбавитися нальоту.

Зубний наліт, який не видаляється вдома, очистить стоматолог або спеціальні препарати. Чим більше нальоту і зубного каменю на зубах, тим більше шкоди, тому що бактерії викликають запалення ясен, яке відоме як гінгівіт.

Не вилікуваний гінгівіт може перейти в періодонтіт, що характеризується запаленням ясен за зубами і формуванням інфікованих кишень. Бактерійні токсини і ферменти організму, що борються з інфекцією, починають руйнувати кістки і сполучну тканину зубів, які утримують зуб на своєму місці.

Якщо періодонтіт не лікувати, кістки, ясна і навколишня сполучна тканина, які підтримує зуби, руйнуються. У цей момент, зуби випадають.

MedStream