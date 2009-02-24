Гени визначають схильність до алкоголізму

13:43, 24 лютого 2009
Країна
0

І кількість випитого алкоголю

Мутація в одному гені визначає схильність людей до алкогольної залежності, а також кількість спиртних напоїв що вони випивають.

Дослідники з Університетської системи здоров`я Вірджинії зв`язали ДНК, що відповідає за ген SLC6A4 транспортера серотоніна з тим, яка норма споживання алкоголю у тих людей, що стали залежні. Серотонін – речовина мозку, що сприяє, як стало відомо раніше, приємним відчуттям від алкогольних напоїв.

«З вивчених нами шести варіантів, один варіант в 3- х кінцях гена показав істотний зв`язок з інтенсивністю пиття», - повідомив Мінг Д. Лі, професор психіатрії і нейробіхейвіористики в Медичній академії UVA. – «Безумовно, ми дізналися, що люди з G алеломорфом п`ють менше, ніж люди з T алеломорфом».

Результати, видані в журналі Алкоголізм: клінічні і експериментальні дослідження, будуть корисні при лікуванні алкоголізму, вважає співавтор роботи Банкол Джонсон, розділ відділення психіатрії.

«Генетичний маркер допоможе визначити алкоголіків і краще вибрати методи лікування, які можуть призначатися на основі молекулярних механізмів. Ми сподіваємось дізнатися, чи можна використовувати специфічний генетичний варіант як маркер, щоб передбачати результати терапії різними агентами серотоніна».

MedStream

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter