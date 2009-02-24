Гени визначають схильність до алкоголізму

Мутація в одному гені визначає схильність людей до алкогольної залежності, а також кількість спиртних напоїв що вони випивають.

Дослідники з Університетської системи здоров`я Вірджинії зв`язали ДНК, що відповідає за ген SLC6A4 транспортера серотоніна з тим, яка норма споживання алкоголю у тих людей, що стали залежні. Серотонін – речовина мозку, що сприяє, як стало відомо раніше, приємним відчуттям від алкогольних напоїв.

«З вивчених нами шести варіантів, один варіант в 3- х кінцях гена показав істотний зв`язок з інтенсивністю пиття», - повідомив Мінг Д. Лі, професор психіатрії і нейробіхейвіористики в Медичній академії UVA. – «Безумовно, ми дізналися, що люди з G алеломорфом п`ють менше, ніж люди з T алеломорфом».

Результати, видані в журналі Алкоголізм: клінічні і експериментальні дослідження, будуть корисні при лікуванні алкоголізму, вважає співавтор роботи Банкол Джонсон, розділ відділення психіатрії.

«Генетичний маркер допоможе визначити алкоголіків і краще вибрати методи лікування, які можуть призначатися на основі молекулярних механізмів. Ми сподіваємось дізнатися, чи можна використовувати специфічний генетичний варіант як маркер, щоб передбачати результати терапії різними агентами серотоніна».

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