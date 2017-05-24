В Україні створять координаційну раду з питань правосуддя щодо неповнолітніх

Кабінет міністрів України схвалив рішення про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх.

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Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова зазначила, що ця рада буде консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів з одного боку, з іншого - це буде широка інституційна платформа, яка "під координацією Мін’юсту об'єднає і судову гілку влади, і омбудсмена, і неурядові організації, які опікуються проблемами захисту дітей».

За її словами, серед ключових завдань ради - удосконалення нормативної бази для захисту дітей з урахуванням досвіду міжнародних партнерів дослідження спроможності створення єдиної бази органів, які опікуються дітьми.

«Головна мета - доброзичливе середовище для дитини у секторі правосуддя», - наголосила перший заступник міністра.