Технічно-економічні показники будівництва "Охматдиту" знову відкоригують
16:10, 24 травня 2017Країна
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Кабмін схвалив рішення щодо коригування технічно-економічних показників проекту будівництва "Охматдиту".
Документи щодо будівництва Охматдиту знову відкоригували / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України схвалив рішення про затвердження проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (коригування).
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Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято на засіданні уряду.
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зауважила, що документ розроблено з метою затвердження коригування технічно-економічних показників будівництва.
Рішення схвалено з подальшим доопрацюванням Міністерством юстиції.
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