Технічно-економічні показники будівництва "Охматдиту" знову відкоригують

16:10, 24 травня 2017
Країна
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Кабмін схвалив рішення щодо коригування технічно-економічних показників проекту будівництва "Охматдиту".

Фото УНІАН

Кабінет міністрів України схвалив рішення про затвердження проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (коригування).

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Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято на засіданні уряду.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зауважила, що документ розроблено з метою затвердження коригування технічно-економічних показників будівництва.

Рішення схвалено з подальшим доопрацюванням Міністерством юстиції.

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Теги: #корупція в медицині#будівництво охматдиту