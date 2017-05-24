Технічно-економічні показники будівництва "Охматдиту" знову відкоригують

Кабмін схвалив рішення щодо коригування технічно-економічних показників проекту будівництва "Охматдиту".

Кабінет міністрів України схвалив рішення про затвердження проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (коригування). Читайте такожКонкурс на посаду головного лікаря Охматдиту: комісія вважає, що достойного поки немає Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято на засіданні уряду. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зауважила, що документ розроблено з метою затвердження коригування технічно-економічних показників будівництва. Рішення схвалено з подальшим доопрацюванням Міністерством юстиції.

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