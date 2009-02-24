Рукоділля запобігає втраті пам'яті

Читаючи книги,займаючись рукоділлям або навіть граючи в комп`ютерні ігри, ми зменшуємо ризик захворювання недоумством, припускають американські лікарі

До «корисних» хобі не відноситься перегляд телепередач: дійсно, проводячи достатньо часу за цим заняттям, можна, навпаки, прискорити втрату пам`яті, підкреслюють дослідники Mayo Clinic з Міннесоти.

Вони порівнювали стан близько двох сотень чоловік у віці 70–89 років, що мають помірні проблеми з пам`яттю, з групою, учасники якої не мали ніяких скарг на пам`ять. Добровольців розпитували про їх щоденні дії протягом минулого року, а також про ступінь їх розумової активності у віці 50–65 років. Ті, які в середньому віці багато читали, грали в ігри або займалися рукоділлям, наприклад плетінням, мали зменшений на 40% ризик втрати пам`яті. В майбутньому ті ж заняття зменшували ризик від 30 до 50%. Ті, хто дивився телевізор менше 7 годин на день, також на 50% менш схильні до втрати пам`яті, ніж ті, хто витрачав на це більше часу. «Навіть просто беручи участь у пізнавальній діяльності, ми можемо захиститися від можливої втрати пам`яті», – відзначає автор дослідження, невролог д-р Yonas Geda.

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