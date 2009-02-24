Як запобігти харчовій алергії

Алергія на певні види продуктів – це «відповідь» імунної системи на хімічні речовини (алергени), які, як вважає організм, для нього шкідливі

Згідно з недавно опублікованими рекомендаціями Food Allergy & Anaphylaxis Network, як тільки в організм надходять продукти, які імунна система вважає «чужими», в ньому відбувається вироблення великих кількостей хімічних речовин – так званого гістаміну. Ці речовини, у свою чергу, викликають алергічні реакції, які можуть торкнутися дихальної системи, шлунково-кишкового трактату, шкіри, серцево-судинної системи.

В принципі алергія може бути на будь-які види хімічних подразників, зокрема їжу. Найбільш поширеними алергенами є такі продукти, як молоко, яйця, арахіс, горіхи, що ростуть на дереві (включаючи волоські горіхи і горіхи кешью), риба, молюски, соя і пшениця. Це близько 90% усіх харчових алергенів. Тому єдиним вірним способом запобігти алергічній реакції є повна відмова від вживання таких продуктів і будь-якого контакту з ними, підкреслюють американські фахівці.