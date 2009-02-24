У навчальних закладах Мукачевого введено карантин
17:27, 24 лютого 2009Країна
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Для попередження епідемії грипу та ГРВІ
У навчальних закладах Мукачевого Закарпатсьокї області введено карантин для попередження епідемії грипу та ГРВІ.
Як повідомили УНІАН у мерії Мукачевого, відповідне розпорядження підписав міський голова Золтан ЛЕНДЄЛ.
«Розпорядження підписане з метою попередження епідемії ГРВІ та грипу, місцевих дітей відправлено на вимушені канікули», йдеться у повідомленні.
Усього припинено навчання у 25 дошкільних навчальних закладах‚ 21 загальноосвітній школі та усіх позашкільних установах і мистецьких закладах.
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