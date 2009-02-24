На Вінниччині 32 школи закрито на карантин

У Вінницькій області станом на 24 лютого 32 школи закрито на карантин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької ОДА.

Тимчасово призупинено навчально-виховний процес у 32 школах (8975 учнів) у зв`язку із захворюванням на ОРВІ та грип.

Найбільш інтенсивне зростання захворюваності спостерігається у Барському, Вінницькому, Козятинському, Липовецькому, Піщанському, Тульчинському та Хмільницькому районах області.

Довідка УНІАН. Загалом у Вінницькій області - 1019 загальноосвітніх шкіл, у яких навчається понад 200 тис. учнів.