Мобільні бригади штабу Ахметова працюють у найнебезпечніших зонах конфлікту на Донбасі

Понад два роки, в рамках проекту «Бригади мобільного видачі», Гуманітарний штаб Ріната Ахметова допомагає мешканцям «сірої зони».

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За словами координатора штабу Римми Філь, вони допомагають там, де це потрібно, діючи за принципом – допомога «тут» і «зараз».

"В основі цієї ініціативи – мобільність, гнучкість, швидкість. З початку роботи проекту, «мобільні» волонтери побували в 425 селах і селищах Донецької області і видали 324 тисячі продуктових наборів найбільш незахищеним категоріям населення.За результатами соціологічних досліджень, допомоги найбільш потребують жителі «сірої зони». Щодня тут обстріл і важкі умови виживання. Не працюють аптеки, магазини, складно знайти роботу. Саме цим людям надають допомогу «мобільні» волонтери штабу", - зазначила Філь.

Вона підкреслила, що мобільна видача допомоги ефективна в тих містах і селах, де немає можливості відкрити стаціонарні пункти видачі.

«Рінатом Ахметовим було поставлено завдання Гуманітарного штабу: незважаючи на всі складності надавати максимальну допомогу всім мирним жителям Донбасу. Серед одержувачів допомоги уздовж лінії зіткнення - до 1,5 тисяч дітей. Всього там проживають близько 30 тисяч людей, яким ми допомагаємо», - сказала Філь.

Волонтер Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Юлія Малахова підкреслила, що часто мобільні бригади виїжджають в села на лінії фронту і видають набори виживання просто під обстрілами.

«Більшість наших волонтерів родом з Донбасу. Вони, як ніхто інший, розуміють і відчувають весь жах ситуації. У більшості з них є сім'ї, маленькі діти. Але вони продовжують допомагати, ризикуючи своїм життям заради порятунку життя інших. Часто їм доводиться виїжджати в села на лінії фронту, видавати набори виживання буквально під обстрілами. Найгарячіші точки, де ми буваємо регулярно протягом цих 2-х років, це Піски, Дослідне, Кодема, Кірове, Очеретине, Водяне, Новотроїцьке, Гранітне, Верхньоторецькее, Чермалик, Новолуганське, Жованка. І ще з десяток таких населених пунктів. За 2 роки роботи нам вдалося покрити допомогою 90% всієї прифронтової території. За цією цифрою – тисячі життів простих людей», - сказала волонтер.

За весь час роботи Штаб Ріната Ахметова видав 11 млн 740 тис. продуктових наборів по обидва боки лінії зіткнення. Допомога Штабу врятувала понад 1 млн. 140 тис. життів мирних жителів Донбасу.