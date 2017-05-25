Завтра у МОЗ знову обиратимуть кандидатів на посаду головлікаря "Охматдиту"
13:18, 25 травня 2017Країна
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МОЗ оголосило про час і місце засідання комісії з відкритого відбору кандидатів на посаду головлікаря «Охматдиту».
МОЗ ніяк не визначиться з кандидатурою на посаду Охматдиту / Фото: УНІАН
26 травня 2017 року о 9.00 у малій залі колегії МОЗ (вул. Грушевського, 7) буде продовжено засідання комісії з проведення відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України.
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Розглядатимуться заяви претендентів, а також ухвалюватимуться рішення про допуск претендентів до відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України або відхилення їх кандидатур.
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