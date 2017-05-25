Відомому дитячому кардіохірургу Ємцю присвоєно звання "Почесний громадянин Києва"

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати присвоїли звання почесного громадянина Іллі Ємцю.

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Як повідомляє прес-служба Київради, з відповідним клопотанням раніше звернулися колектив Державної установи “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії” Міністерства охорони здоров’я України та Всеукраїнська громадська організація “Асоціація серцево-судинних хірургів України”.

За словами заступника міського голови — секретаря Київради Володимира Прокопіва, Ємець першим в Україні та на пострадянському просторі почав успішно оперувати новонароджених із складними вадами серця.

“Щороку центр кардіології та кардіохірургії, створений Іллею Ємцем, виправляє вади серця щонайменше тисячі немовлятам. Багатьом із них роблять операції буквально у перші дні життя. Те що робить Ілля Миколайович — по-справжньому велика справа”, - зазначив Прокопів.

*** Ємець народився 1956 року, є заслуженим лікарем України, доктором медичних наук, кардіохірургом із багаторічним досвідом роботи у провідних дитячих кардіоцентрах: у Сіднеї (Австралія), Торонто (Канада), Парижі (Франція). Вперше в світі впровадив хірургічне лікування пренатально діагностованих складних вроджених вад серця у перші години життя у новонароджених із застосуванням аутологічної пуповинної крові замість донорської. Також запровадив у практику пластичні операції на клапан серця без використання штучних протезів. Створив в Україні школу кардіології та кардіохірургії новонароджених. Є керівником центру дитячої кардіохірургії Інституту серцево-судинної хірургії АМН України з 1997 року. Автор понад 250 наукових робіт.