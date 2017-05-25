Червоний Хрест відправив ліки в окуповані райони Донеччини
14:26, 25 травня 2017Країна
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МКЧХ відправив на окуповані території Донеччини 10 тонн медпрепаратів.
МКЧХ відправив на окуповані території Донеччини медичні препарати / УНІАН
Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив у тимчасово окуповані райони Донеччини 10 тонн медпрепаратів.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«Через контрольно-пропускний пункт «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідував вантажний транспорт від Комітету Червоного Хреста. Автомобіль перевозив медичні препарати загальною вагою майже 10 тонн для мешканців Донецької області», - повідомив він.
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