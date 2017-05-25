В Україні зростають показники захворюваності на кір - епідеміологи

В Україні спостерігається епідемічний підйом кору, ознаки якого спостерігалися вже наприкінці минулого року.

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Як повідомили УНІАН у Центрі з контролю та моніторингу захворювань, за 4 місяці поточного року на теренах країни зареєстровано 172 випадки кору у 10 регіонах, проти 8 випадків за аналогічний період минулого року.

Згідно зі статистичними даними (за 4 міс. 2017) найчастіше хворіють діти молодшого (1-4 роки), середнього (5-9 років) та старшого віку (10-14 років). Їх питома вага в загальній захворюваності становить 80% (138 випадків), з них 57 випадків (41,3%) не щеплені, 53 (38,4%) щеплені не в повному обсязі. У віці 15-19 років захворіло 8 осіб (4,7%), серед дорослих – 23 особи (13,4%).

Швидкими темпами наростання епідемічного процесу спостерігається в Івано-Франківській області, де станом на 23 травня 2017 року зареєстровано – 296 випадків кору, з них 240 дітей до 15 років (49,6%), лабораторно підтверджено 147 випадків кору (47,3%). На разі зростання захворюваності спостерігається також в Одеській області, де станом на 23 травня 2017 року зареєстровано 125 підозрілих випадків на кір, з них 95 дітей.

Епідемічний підйом кору в Івано-Франківській та Одеській областях супроводжується спалахами в дитячих організованих колективах та сімейних осередках. У решти областей досі реєструються спорадичні та поодинокі випадки захворювань.

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Вікова кон’юнктура хворих свідчить про значні недоліки в роботі з імунопрофілактики в останні роки, на що вказують низькі обсяги охоплення плановими профілактичними щепленнями, що було викликано, як поширеними відмовами населення від щеплень в минулі роки, так і недостатнім забезпеченням лікувально-профілактичних закладів засобами специфічної імунопрофілактики вище вказаних хвороб.

*** Кір - це небезпечна висококонтагіозна вірусна інфекція. Джерелом інфекції є хвора людина. Передача інфекції від хворої до здорової людини здійснюється повітряно-крапельним шляхом. Особи, що не хворіли і не щеплені проти кору можуть захворіти в будь-якому віці. У той же час, особи, що перехворіли на кір, повторно, зазвичай, не хворіють і щеплення проти кору не потребують. Максимальний інкубаційний період – 21 день, середній 9-10 днів. Захворювання характеризується підвищенням температури до 38-39 градусів С, загальною слабкістю, гострими катаральними симптомами (грубий кашель, осиплість голосу), почервонінням повік та слизової оболонки очей, характерною висипкою на слизовій оболонці щік та поетапною висипкою на тілі.

Кір, при тяжкому перебігу хвороби, небезпечна такими тяжкими ускладненнями, як специфічний коровий енцефаліт та гостра корова пневмонія. У цих випадках виникає високий ризик летальності у разі несвоєчасного надання кваліфікованої медичної допомоги.