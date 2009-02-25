Яке харчування допоможе позбавитись куріння

Споживання молока, фруктів та овочів допомагає курцям позбавитись шкідливої звички, вважають американські вчені. Причина явища криється у специфічних відчуттях: ці натуральні продукти погіршують смак сигаретного диму.

Висновки медиків грунтуються на даних опитування, проведеного серед 209 курців за ініціативою Медичного центру в університеті Дьюка. Їх просили назвати продукти або напої, які погіршують або, навпаки, покращують смак тютюну. 19% опитаних заявили, що смак погіршується, якщо вони вживають молочні продукти. 14% респондентів дали аналогічну оцінку напоям без кофеїну, таким як вода або сік, а 16% не рекомендують їсти овочі та фрукти перед перекуром, пише redOrbit.com з посиланням на журнал Nicotine and Tobacco Research.

Навпаки, алкоголь здатен покращувати смак диму (так відповіли 44% респондентів), а ще привабливішими з погляду курця є напої з вмістом кофеїну, такі як кава, чай або кола (45%). Серед решти продуктів, смак яких не відбиває бажання палити, 11% опитаних назвали м`ясо. Цікаво, що любителі сигарет з ментолом значно рідше звертають увагу на подібні речі: для них, смак сигарети практично не міняється.

Автори дослідження вважають, що теоретично можливо розробити спеціальну "антитютюнову" дієту, яка зіпсує тютюновий смак і стане додатковим стимулом для тих,хто хоче кинути палити. "Дещо змінивши свій раціон харчування - наприклад, включивши в нього стакан холодного молока і виключивши з нього пиво - курці можуть позбавитися шкідливої звички з меншими муками", - завірив професор Джозеф Макклернон, керівник дослідження.

Поза іншим, медики розраховують використовувати в програмах, що допомагають кинути палити, ацетат срібла, що, як відомо, також робить смак сигарет непривабливим для людини. Хімічну добавку можна було б поширювати у вигляді льодяника або жувальної гумки. Проте вчені попереджують, що новий метод сам по собі навряд чи гарантує курцеві повну відмову від сигарет. На їх думку, необхідно використовувати комплексне лікування, поєднуючи "антитютюнові" дієти з вже відомими методами нікотинової підміни, коли організм одержує деяку дозу звичного нікотину у вигляді пластиру або жуйки.

Vitaminov.net