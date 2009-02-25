В Ізраїлі відкрито нав'язливий синдром молитви

Три випадки зафіксовано останнім часом в столиці Ізраїлю в середовищі ультраортодоксальної общини.

Професор Давід Грінберг, завідувач клінікою душевного здоров`я і докторр Авігдор Бунчак, клінічний психолог, що працює з общиною "харедим", вивчив це явище. Медики розробили спеціальні методи, що дозволяють допомогти страждаючим від синдрому.

Обсесивний синдром виявляється в повторюванні десятки разів однакової молитві. В одному з випадків 18 літній хлопець страждав на нього сім років, і він супроводжувався обсесивным миттям рук. В іншому – 24-річний батько сім`ї страждав нав`язливим синдромом молитви два роки.

Професор Грінберг пояснює, що у його пацієнтів роїлися нав`язливі думки чи "правильно я молився?", "чи була моя спрямованість достатньою?" і т. п., що приводило до безперестанного повторення молитов.

Фахівці визначають обсессивный синдром (синдром нав`язливості) як стан з переважанням в клінічній картині відчуттів, думок, страхів, спогадів, що виникають проти бажання хворих, але при усвідомленні їх хворобливості й критичному відношенні до них. Не дивлячись на розуміння безглуздя нав`язливостей, хворі безсилі в своїх спробах подолати їх.

Відомий також "єрусалимський синдром" - відносно рідкісний психічний розлад, вид манії величі, при якому турист або паломник, що знаходиться в Єрусалимі, уявляє та відчуває, що він володіє божественними і пророчими силами і неначе є втіленням певного біблейського героя на яке покладена пророча місія порятунку світу, повідомляє ізраїльський "Курсор".

Першоджерело