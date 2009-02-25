Як доглядати за шкірою в холодну пору

В кінці зими все частіше доводиться ловити себе на думці, як добре було б зняти оберемок одягу й дати тілу подихати. Тим часом тіло, сховане під купою тканини, вимагає турботи і догляду не менше, ніж обличчя, пише she.

Взимку шкіра практично не дихає. Тому краще носити білизну з натуральних тканин. Від постійного контакту з одягом і низької вологості шкіра тіла теж стає сухішою і може почати лущитися, особливо на ліктях і колінах. Ці ділянки тіла вимагають особливого догляду. Змащуйте їх живильним кремом на додачу до регулярного використання молочка для тіла.

Спокуса погрітися в гарячій ванні після холодної вулиці дуже велика. Але для шкіри зовсім не корисна. Гаряча вода ще більше стоншує захисний ліпідний шар, тим самим підвищуючи сухість шкіри. Тому віддавайте перевагу душу, а якщо приймаєте ванну — не робіть з неї термальне джерело і не знаходьтеся у воді більше 15 хвилин.

Вибираючи крем для тіла, зупиняйтеся на продуктах зі змістом натуральних рослинних масел. Мінеральне масло, яке також зветься парфумним (дивіться склад), не зволожує шкіру, а всього лише перешкоджає випаровуванню з неї вже наявної вологи. А заразом заважає шкірному диханню.

Доглядайте за руками. Турбота про них не повинна обмежуватися манікюром. Корисні гарячі масляні компреси або можна, як варіант, просто намазати руки маслом, нехай навіть оливковим, надіти бавовняні рукавички і лягти спати.

Не варто забувати про вітаміни — вони є основним складником ферментів, під «спостереженням» яких відбуваються всі обмінні процеси в організмі, у тому числі і оновлення клітин. Брак вітамінів провокує поганий вигляд шкіри. Тому, якщо у вас немає протипоказань, приймайте всередину вітамінний комплекс, особливо зверніть увагу на вітаміни А і Е.

Зволожуйте повітря квартири. Як не дивно, але у багатьох проблеми з надмірно сухою шкірою тіла в холоди усуваються після встановлення зволожувача повітря.

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