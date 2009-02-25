Завершується програма ЄК і ООН із запобігання незаконному обігу наркотиків

В Україні, Молдові і Білорусі завершується реалізація спільної програми Європейської комісії і Організації Об’єднаних Націй із запобігання зловживанню та боротьби з незаконним обігом наркотиків (БУМАД).

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено на заключній конференції БУМАД, яка триває зараз у Києві.

«Результати діяльності програми БУМАД зробили вагомий внесок з покращення національних заходів щодо проблем обігу наркотиків. Зокрема, в рамках програми створено моніторингові центри за наркотиками, які відіграють важливу роль у зборі даних про наркотики та формування політики, спрямованої на боротьбу з незаконним обігом та зловживанням наркотиками», - наголосив голова представництва ЄК в Україні Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕРА.

У свою чергу координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ підкреслив, що поточні досягнення програми БУМАД, а також загальна наркотична ситуація в Україні, Молдові та Білорусі показують, що, незважаючи на деякі позитивні зміни, обсяг невирішених проблем продовжує залишатися значним.

«Все це примушує всі зацікавлені сторони твердо вірити в те, що подальша підтримка розпочатих заходів в рамках програми БУМАД забезпечить цінний внесок в міжнародні наркотичні зусилля», - сказав Ф.О’ДОННЕЛЛ і додав, що, незважаючи на завершення реалізації програми, ООН продовжуватиме всіляко сприяти боротьбі з наркотиками в Україні.

Водночас Ф.О’ДОННЕЛ констатував, що, за його оцінками, найближчим часом слід очікувати погіршення ситуації щодо незаконного обігу наркотиків та зловживання наркотичними речовинами. Він це пояснив негативними наслідками наявної економічної кризи, через що багато людей намагатимуться ховатися від дійсності, зловживаючи алкоголем і наркотиками, а міжнародна організована злочинність збільшить пропозиції наркотиків на нелегальному ринку.

У свою чергу перший заступник керівника Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Олег ШУТЯК наголосив, що реалізація програми Європейської комісії і ООН зробила значний внесок у боротьбу з протидії наркотиків в Україні.

Зокрема, О.ШУТЯК повідомив, що за роки дії програми в Україні було виявлено і конфісковано більше однієї тонни героїну афганського походження, що є найбільшим досягненням не лише за роки існування незалежної України, але й за часи боротьби з наркотиками у Радянському Союзі.

О.ШУТЯК звернувся до представників міжнародних організацій з проханням продовжити надання технічної, фінансової, навчально-методичної допомоги українським інституціям, що займаються боротьбою з незаконним обігом наркотиків.

***Починаючи з 2003 року відповідно до домовленостей між урядами України, Білорусі та Молдови, а також угоди між ЄК і Програмою розвитку ООН, реалізується Програма із запобігання зловживанню та боротьби з незаконним обігом наркотиків (БУМАД).

Бюджет наданої технічної допомоги склав близько 11 млн. дол. на території всіх трьох країн, зокрема, в Україні – близько 4 млн. дол.

Наразі програма завершується, оскільки Єврокомісія припиняє виділення коштів.