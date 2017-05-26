Окупанти обстрілюють на Донбасі лікарні та бригади швидкої допомоги

Україна на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй звернула увагу членів Ради безпеки ООН на руйнування медичних закладів на Донбасі в результаті постійних обстрілів з боку контрольованих Росією бойовиків.

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на дебатах Ради безпеки ООН щодо захисту цивільного населення і медичних установ в умовах збройного конфлікту, повідомляє Постійне представництво України при ООН.

"Під час війни починаєш боятися навіть буденних речей, які більшість людей сприймають як само собою зрозуміле. Сьогодні на сході України дорога на роботу або в школу, відпочинок на вулиці з родиною в неділю після обіду або робота на власному саду часто означає вибір між життям і смертю", - сказав Кислиця.

"Країна-агресор не дотримується норм Женевської конвенції, резолюції Генеральної асамблеї ООН і Ради безпеки щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права, оскільки установи охорони здоров'я продовжують піддаватися обстрілу з боку окупованих територій Донецької та Луганської областей, бригади екстреної медичної допомоги також піддаються обстрілу при виконанні службових обов'язків, незважаючи на відповідне маркування автомобілів екстреної медичної допомоги та загальновідомих географічних координат закладів охорони здоров'я", - заявив дипломат.

"У Луганській області на території підконтрольній уряду зазнали руйнувань 8 установ охорони здоров'я (11 будинків)", - підкреслив Кислиця.

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"У Донецькій області було пошкоджено 29 об'єктів охорони здоров'я. П’ять з них не відновлено через постійні бойові дії (Мар'їнська, Авдіївська, Світлодарська лікарні, 2 фельдшерсько-акушерські пункти у Волноваському районі). В решті пошкоджених закладів продовжують надавати медичну допомогу", - додав дипломат.

Представник МЗС розповів, що вже цього року у лютому на територію Авдіївської міської лікарні впали 3 ракети в результаті застосування бойовиками реактивної системи залпового вогню БМ21 «Град».

"Лікарня постійно потерпає внаслідок бойових дій, з постійним пошкодженням електро-, водо- та теплопостачання. Заклад продовжує надавати медичну допомогу, проте основний корпус внаслідок бойових дій відновити неможливо. На даний час найбільшому ризику медичні працівники та пацієнти піддаються у Попаснянській та Авдіївській лікарнях. Також небезпечною є робота в Станично-Луганській, Щастинській та Світлодарській лікарнях", - наголосив Кислиця.

Також він додав, що проблемними є виїзди бригад екстреної медичної допомоги, особливо в нічний час, коли маршрут під’їзду до пацієнта прострілюється окупаційними військами, що становить велику загрозу для життя медиків бригади та пацієнта.