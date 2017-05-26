Затверджено делегацію України на Всесвітню асамблею охорони здоров'я, яка розпочалась у Женеві 22 травня

Президент України Петро Порошенко підписав указ №142/2017 про делегацію України для участі в роботі 70-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, що розпочалася 22 травня у Женеві.

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Указ оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом, до складу делегації увійшли: в.о. міністра охорони здоров'я України, глава делегації Уляна Супрун, постійний представник України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрій Клименко, третій секретар Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Катерина Собко-Нестерук.

Кабінету міністрів України доручено вирішити питання фінансового забезпечення участі Супрун в роботі асамблеї.