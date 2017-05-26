В Україні удосконалено порядок лікування і реабілітації військових, які беруть участь у АТО

Кабінет міністрів України вдосконалив порядок надання медичної допомоги, лікування і реабілітації військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів і поліцейських, які беруть участь в антитерористичній операції на території Донецької і Луганської областей.

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Відповідне розпорядження від 24 травня 2017 р. № 352-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Рекомендувати облдержадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування визначити за пропозицією Міністерства оборони у тримісячний строк заклади охорони здоров’я комунальної власності, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, особам рядового і начальницького складу та поліцейським, які беруть участь в антитерористичній операції, та кількість ліжок у зазначених закладах, що визначені для надання такої допомоги", - йдеться у документі.

Національній академії медичних наук необхідно визначити за пропозицією Міністерства оборони у тримісячний строк заклади охорони здоров’я, які перебувають у її віданні, що залучаються для цієї допомоги військовослужбовцям, та кількість ліжок у зазначених закладах, що визначені для надання такої допомоги; забезпечити надання консультативної та методичної допомоги закладам охорони здоров’я, що залучаються для надання вторинної і третинної медичної допомоги військовослужбовцям.

Міністерству оборони та Міністерству охорони здоров’я доручено визначити механізм організації надання цієї допомоги.