Кабмін затвердив склад Наглядової ради антидопінгового контролю
Відповідне розпорядження від 24 травня 2017 р. № 350-р опубліковано на Урядовому порталі.
Кабінет міністрів України затвердив склад Наглядової ради антидопінгового контролю.
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Відповідне розпорядження від 24 травня 2017 р. № 350-р опубліковано на Урядовому порталі.
До складу ради, зокрема, увійшли перший заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул, перший віце-президент Спортивного комітету Олександр Артем'єв, заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик, віце-президент Національного олімпійського комітету Равіль Сафіуллін, віце-президент Національного комітету спорту інвалідів Оксана Скугарьова тощо.
Нагадаємо, що зазначена рада визначає основні напрями антидопінгової діяльності, загальну кількість тестувань на рік; подає пропозиції щодо структури, штатного розпису, фінансування Національного антидопінгового центру на наступний бюджетний рік; затверджує щорічний звіт про діяльність Національної антидопінгової лабораторії, забезпечує його оприлюднення.
Реалізація акту сприятиме створенню організаційних засад здійснення антидопінгового контролю та координації роботи щодо питань профілактики, запобігання застосування і поширення допінгу у спорті.
Рішення прийняте відповідно до закону України "Про антидопінговий контроль у спорті".