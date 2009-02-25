Лазерні принтери шкідливі для серця

Австралійські вчені прийшли до висновку, що лазерні принтери можуть бути небезпечні для здоров`я людини. Потенційну загрозу створює кожен третій друкуючий пристрій.

Дослідження показали, що лазерні принтери випромінюють шкідливі для здоров`я людини частинки, які спочатку негативно позначаються на дихальній системі, а потім - на серцево-судинній.

Шкідливі речовини виділяються в процесі друку - в той момент, коли фарбувальний склад стикається з папером. В результаті хімічної реакції утворюється певний газ, при вдиханні якого відбувається роздратування дыхальної, а потім і серцево-судинною систем.

Фахівці радять тим, кому доводиться часто працювати з лазерними принтерами, ставити ці пристрої подалі від свого робочого столу і якомога частіше провітрювати приміщення, де друкують

Passion.ru