Києвські медики розпочинають акцію протесту

26 лютого в Києві підприємці та медики розпочинають безстрокову загальноукраїнську акцію протесту проти дії міської влади.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники малого та середнього бізнесу, вантажоперевізників та пасажироперевізників Києва та Київської області, підприємців сфери ритуальних послуг та медичної сфери.

Так, у прес-конференції взяли участь голова Національного комітету порятунку бізнесу Валерій ЧЕРНЕНКО, голова Київської профспілки працівників охорони здоров’я Лариса КОМАРОВСЬКА, представник громадської організації “Правозахист” Тетяна ПЕТРЕНКО та представник Асоціації незалежних підприємців в сфері ритуальних послуг “Меморіал” Денис ОСАДЧИЙ. Вони заявили про антиконституційні дії Київради та Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, та оголосили йому вотум недовіри.

За словами В.ЧЕРНЕНКА, зараз ситуація у сфері бізнесу погіршилась і є складною як ніколи раніше.

“Влада йде на несуттєві поступки, практично блокується будь-яке рішення, яке пропонується підприємцями, і системні порушення закону, вимог підприємців призводять до надзвичайно складної ситуації в бізнесі. Знищується бізнес, знищуються цілі галузі”, - підкреслив він.

“Ми починаємо 26 числа загальноукраїнський страйк на основі київської організації щодо порушень законодавства та умов ведення бізнесу в місті Києві. Це основа нашої завтрашньої акції”, - поінформував В.ЧЕРНЕНКО.

За його словами, в ній візьмуть участь представник 23 асоціацій різних сфер бізнесу столиці, зокрема, на свій захист планують вийти понад 10 тис. підприємців. Також запрошені приєднатися до акції організації з регіонів, які мають аналогічні проблеми. Як поінформував В.ЧЕРНЕНКО вже підтвердили участь в столичному протесті підприємці Дніпродзержинська, Львова, Дніпропетровська, Донецька.

“Це непоодинокі приклади (в Києві – УНІАН), як знищуються галузі, наприклад, перевезень, медицини тощо. Якщо ми не зрозуміємо, що сила нашої громади знаходиться саме в нас, що ми – люди – є носіями влади, що ми нарешті повинні сказати “ні” цій владі і зупинити її, то ми не зможемо її ніколи зупинити, якщо не об’єднаємось”, - зазначив В.ЧЕРНЕНКО.

Т.ПЕТРЕНКО, яка займається, зокрема, проблемами підприємців, пов’язаними з розміщенням малих архітектурних форм, заявила, що міською владою видаються неузгоджені між собою розпорядження, які ставлять під сумнів всі оформлені дозволи. Вона при цьому зазначила, що будь-які спори щодо договорів між підприємцями та владою мають вирішуються в Третейському суді.

“Акція в нас організовується досить серйозна. Нам вже набридло виходити на 1-2 дні на кілька годин. В нас готові палатки – досить серйозні палатки, в яких можна жити. В нас вже замовлена польова кухня”, - поінформувала Т.ПЕТРЕНКО.

За її словами, жити під стінами мерії представники бізнесу збираються до тих пір, поки не будуть вирішені всі питання. Разом з тим, вона висловила сподівання, що всі ці питання можуть бути вирішені протягом одного завтрашнього дня, навіть не дивлячись на те, що сесію Київради відмінено. Т.ПЕТРЕНКО розповіла, що на сьогодні вже направлені звернення до різних фракцій, щоб сесія таки відбулась. Якщо ж задоволення вимог буде затягуватись, то окремо передбачається направити колону людей до Секретаріату Президента “з конкретними вимогами щодо Київського міського голови”, повідомила вона.

Від імені 90 тис. медиків міста Києва Л.КОМАРОВСЬКА заявила: “Медики міста Києва хочуть щоб їх почули пацієнти, що вони не вороги. Немає фінансування”. За її словами, з початку минулого року їм була оголошена “війна” з боку міської влади, відбулася чотириразова затримка виплати заробітної плати, з середини року почали рости борги за статтями, що передбачають кошти на медикаменти, харчування, засоби вжитку та електроенергію. У цей рік сфера медицини міста перейшла з боргами по цих статтях в сумі 310 млн. грн.

“Упевненості, що погасять ці борги в нас немає. Тому ми разом з підприємцями 26 числа виходимо до мерії. Ми хочемо щоб влада Києва почула медиків”, - сказала Л.КОМАРОВСЬКА.

За словами Д.ОСАДЧОГО, міська влада створює свою монополію на ринку ритуальних послуг, що знищить конкуренцію на ньому та не дасть змоги численним приватним підприємцям здійснювати свою діяльність в цьому напрямку. “Виходить знищується малий бізнес як такий. Нас прибирають з ринку”, - сказав він.

У свою чергу В.ЧЕРНЕНКО зазначив, що перевізники не будуть блокувати своїми машинами проїзд по місту.

“Це страшилка, якою лякають зараз суспільство, що вантажівки заїдуть в Київ і все зупиниться. Я можу вам впевнено сказати, що цього не буде. Лише по тій простій причині, що перевізники є законослухняними громадянами своєї держави, а в нашому законодавстві не передбачено рухатись по центральній частині міста вантажівкою, по-перше. По друге, блокувати - нічого не вирішить. Тому ми будемо брати участь в акції як звичайні громадяни”, - пояснив В.ЧЕРНЕНКО.

Акція протесту розпочнеться біля мерії о 9.00.