Кішки знижують ризик захворювання серця втричі

Вчені з Університету в Міннесоті довели: домашні тварини знижують ризик розвитку серцевих захворювань майже втричі. Люди, в чиїх будинках живуть кішки, легше переживають стрес і менше схильні до неспокою.

Спостереження за 4500 американцями у віці 30-75 років показало, що власники кішок вричі менше страждають від серцево-судинних захворювань і на 40% рідше вмирають від серцевого нападу.

Справжні причини цього феномену вченим встановити не вдалося, проте вони висунули припущення, що, швидше за все, спілкування з тваринами допомагає людям легше пережити стресові ситуації

Passion.ru