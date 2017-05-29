У благодійному "Пробігу під каштанами" у Києві взяли участь понад 10 тисяч осіб

У столиці понад 10 тисяч людей взяли участь у 25-му благодійному "Пробігу під каштанами".

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Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Дав старт спортивної акції мер Києва Віталій Кличко, який також взяв участь в ній.

Міський голова нагадав, що мета нинішнього забігу - збір коштів на закупівлю обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. "Зібрані сьогодні кошти допоможуть рятувати дітей з вродженими вадами серця", - підкреслив він.

Кличко подякував кожному, хто долучився до ювілейного "Пробігу під каштанами". Окремо, міський голова висловив вдячність ветеранам АТО, які також брали участь в забігу. "Вони ризикували життям, захищали Україну, не ховалися, деякі повернулися з пораненнями. І ми маємо робити все, щоб вони відчували турботу про себе. І я вдячний, що хлопці взяли участь в забігу", - сказав мер Києва.