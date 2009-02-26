Як запобігти втраті слуху

Вітамінні добавки, що містять антиоксиданти бета каротин, вітаміни С і Е і мінеральний магній, здатні запобігти втраті слуху, показали лабораторні тестування на тваринах. В першому експерименті вітаміни захистили морських свинок від чотиригодинної дії 110-децибел шуму - рівня, аналогічного гучному рок-концерту. В другому експерименті вітаміни зупинили пошкодження слуху у мишей після дії одного гучного шуму.

Отоларингологи Університету Флоріди /США/ вважають, що такий вітамінний коктейль незабаром можна буде успішно використовувати і для захисту слуху людей, оскільки вивчені речовини безпечні для довгострокового застосування і раніше вже довели свої позитивні властивості для здоров`я очей.

Лікарі вважають, що вітаміни можуть служити ефективним профілактичним засобом від тимчасової, а потім і постійної втрати слуху. Тимчасова втрата слуху зазвичай виникає після дії гучних шумів /например, при прослуховуванні музики в плеєрі на максимальній гучності/ і триває протягом декількох годин або днів. Тільки у Америці близько 26 млн. чоловік мають подібні порушення роботи клітин внутрішнього вуха. На сьогодні медики мають намір провести дослідження дії вітамінів серед студентів, працівників фабрик і військовослужбовців, які найчастіше страждають від слухової дисфункції.

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