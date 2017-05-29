У МОЗ обіцяють, що у ході медичної реформи регіонів не позбавлять субвенцій

У рамках втілення медичної реформи має бути змінено канал фінансування закладів охорони здоров’я.

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Як поінформували УНІАН у МОЗ,від застарілого радянського утримання лікарень (розподілу по нормативах через інструмент субвенцій) держава переходить до нової моделі – “гроші йдуть за пацієнтом”. Це означає, що кошти приходять прямо до лікарні за зроблену роботу за тарифом, який покриє усі видатки на надання послуги. Виходить, що обсяг грошей для окремо взятої лікарні збільшиться, але виплачений буде за фактично зроблену роботу.

Між лікарнею та грішми не буде посередників, адже кошти будуть виділятися з національного рівня на однакових для всіх умовах. Можливості розподілити кошти між лікарнями у непрозорий спосіб не буде. Вони не будуть “затримуватися” в бюджетах різних рівнів, і не буде чиновників, які вирішуватимуть, кому скільки виділити.

Всі кошти, призначені у державному бюджеті на медичні послуги для громадян, будуть зберігатись на казначейських рахунках, а оператором цих коштів стане Національна служба здоров’я України. Вона буде зобов’язана провести оплату за визначеними єдиними для всіх справедливими тарифами і лише на одній підставі: надання лікарнею реальних медичних послуг.

Перехід на повну оплату за послуги буде поступовим і почнеться тільки у 2019 році.

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк спростував заяви щодо реформа системи охорони здоров’я начебто “забере” субвенції у регіонів.

«Всі заяви, що відбирають субвенцію і не буде грошей – це маніпуляція. Ми робимо реформу для того, щоб кошти доходили до реального лікаря за реально надану допомогу пацієнту без посередників», - заявив Ковтонюк.

За його словами, вже у 2018-му МОЗ розраховує на збільшення державного фінансування медичної галузі. Міністерство фінансів публічно підтверджувало готовність шукати шляхи підвищення бюджетів тих галузей, що реформуються.

«Зараз йде світоглядна зміна в системі. Замість того, щоб лікарнями керували адміністрації на місцях, а держава платила лише за факт існування закладів, ми переходимо до європейської моделі автономних медичних закладів, що отримуватимуть фінансування за надані якісні послуги. Це гарантує лікарням і лікарям, що якщо робота зроблена, то гроші у них будуть, і жоден чиновник з адміністрацій різних рівнів не впливає на отримання цих зароблених грошей. Саме це ми і обираємо: або радянська субвенція, або сучасний принцип розподілу коштів і збільшення бюджетів лікарень, які реально працюють», – наголосив Ковтонюк.