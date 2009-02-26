Алкоголь може стати причиною раку у жінок

Низьке та помірне вживання алкоголю жінками достовірно приводить до підвищення частоти раку і зв`язане з 13% всіх випадків раку молочної залози, печінки, прямої кишки, верхнього травного тракту та дихальних шляхів.

Наомі Аллен з Оксфордського університету і співавтори публікації в Journal of the National Cancer Institute підвели підсумки епідеміологічного дослідження, що проводилося 12 років і нараховувало аж 1 280 296 учасниць – монарших підданих. За період спостереження більше 7 років було зареєстровано 68 775 нових випадків онкологічних захворювань.

Один стакан спиртного в день додавав до середньої частоти, а це 118 випадків раку на 1000 жінок ще 15 діагнозів: 11 раку молочної залози, 1 випадок раку ротової порожнини і глотки, і по 0,7 на стравохід, гортань і печінку. З урахуванням того, що в розвинених країнах звичка випивати по трохи за вечерею або обідом вельми поширена, то на частку спиртного за оцінками вчених доводиться 13% усіх випадків раку у жінок.

Різницю для спиртного різної якості та вигляду знайти не вдалося. І хоча у авторів відсутній надійний причинно-наслідковий зв`язок, який міг би пояснити цей феномен і беззастережно довести роль спиртного, епідеміологічна статистика говорить сама за себе.

Цією роботою Аллен може поставити серйозну крапку в суперечці противників і прихильників помірного споживання алкоголю: не дивлячись на доведений позитивний ефект на серцево-судинну систему та потенційний ефект в профілактиці метаболічного синдрому, така частота онкологічних захворювань зводить всі старання нанівець, принаймні для жінок. «Газета.Ru»

Першоджерело