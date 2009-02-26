В Болівії лютує епідемія лихоманки денге

Епідемія лихоманки денге лютує в південноамериканській республіці Болівія. За даними замміністра охорони здоров`я Альберто Ногалеса, жертвами цього небезпечного захворювання стали вже 19 чоловік, а число захворівших класичною формою денге досягло 30 тисяч.

У зв`язку з масштабами розповсюдження інфекції Альберто Ногалес має намір рекомендувати главі держави Эво Моралесу оголосити в країні надзвичайне положення.

Спалах лихоманки денге став найбільшим за останні роки не тільки в країні, але і в усьому південноамериканському регіоні. В 2007 році в Парагваї подібна епідемія позбавила життя 17 людей. Число хворих склало тоді 27 тисяч людей. В країні на два місяці був оголошений режим ЧС.

Епідеміологічна обстановка в Болівії виглядає серйознішою. Спалахи інфекції вже відмічені за межами країни в прикордонних зонах в Аргентині і Парагваї.

Лихоманка денге - гостре вірусне захворювання, що супроводжується високою температурою, менінгітом, запаленням суглобів, м`язовими спазмами та висипаннями. Його переносниками є комарі. Особливо небезпечною є геморагічна форма захворювання, яка нерідко закінчується смертю. Вакцини від лихоманки денге не існує.

"Завтра"