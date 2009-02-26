Населення Кіровоградщини скоротилось на 12,7 тис. осіб

Протягом минулого року чисельність населення Кіровоградської області скоротилась на 12 тис. 713 осіб, або на 12,3 особи в розрахунку на тисячу жителів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

У загальному зменшенні населення частка природного скорочення становила 68,7%, міграційного – 31,3%.

Торік показник загальної народжуваності збільшився з 9,6 до 10,2 народжених на тисячу жителів, проте в 11 районах області спостерігалося збільшення смертності серед населення.

У 2008 році на Кіровоградщині майже на 30% менше, ніж у попередньому році, зареєстровано шлюбів.

Станом на 1 січня цього року в області, за оцінкою статуправління, проживало 1 млн. 027 тис. осіб.