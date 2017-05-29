Студенти медуніверситету ім.Богомольця складали іспити за присутності поліції

Як заявили УНІАН у МОЗ, зміни в національній системі охорони здоров’я не можливі без змін у сфері медичної освіти. Саме освіта майбутнього лікаря, медсестри, фельдшера є тим визначальним фактором від якого дійсно залежить здоров'я та життя пацієнтів.

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Багаторічна практика проведення іспиту “Крок” показує, що досить часто студенти та інтерни не дотримуються морально-етичних принципів академічної доброчесності, що для цивілізованих країн взагалі є неприйнятним. Так, у США особа, яка була викрита у порушені правил та процедури проведення оцінювання назавжди втрачає можливість стати лікарем, адже недоброчесність несумісна з високим званням лікаря, наголошуть у МОЗ.

Під час проведення іспитів “Крок” лише у 2016 році було зафіксовано 307 порушень регламенту, пов'язаних перш за все із спробами списування за допомогою найрізноманітніших гаджетів, мікронавушників, мікрофонів тощо. Центр тестування надав кілька яскравих фотодоказів технічних пристроїв, які були вилучені під час екзамену.

Тому з метою забезпечення процедури проведення іспиту, об'єктивності отриманих результатів та обмеження провокування студентів на використання заборонених електронних пристроїв, а також дотримуючись вимог Національної ради медичних екзаменаторів США (NBME) було вирішено залучити представників поліції охорони Національної поліції України.

Це нововведення викликало негативну критику зі сторони Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Однак, наголошуємо, що згідно з даними Департаменту поліції охорони Національної поліції України, встановлено, що фото, які розміщені на офіційному сайті НМУ як докази звинувачень, були обробленні за допомогою фоторедактора. Так, навіть неозброєним оком видно, що з рук представника поліції охорони Національної поліції України був видалений металодетектор МО-1 червоного кольору, за допомогою якого і здійснювався огляд студентів на наявність заборонених засобів, що підтверджується і доповідними записками прокторів, котрі працювали під час проведення порівняльного дослідження.

Звинувачення щодо прискіпливого догляду та торкання поліцейськими руками студентів НМУ під час іспиту IFOM є наклепом. Згідно зі статтею 47 Закону України «Про інформацію» поширення відомостей, що не відповідають дійсності, тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.

У листі Департаменту поліції охорони Національної поліції України зазначається: “навмисне викривлення фактів з використанням фоторедактора вказує на те, що дана акція має замовний характер або змову деяких осіб та зацікавленість осіб, що підписали даний лист, у зриві проведення іспитів, спробі дискредитувати працівників поліції охорони та можливості подальшого безконтрольного проведення таких заходів з оцінювання якості освіти”.

МОЗ України вважає, що подібні дії керівництва НМУ, перш за все ректора К. Амосової, проректора О. Стеченко, деканів медичного факультету №1 В. Мельника та медичного факультету №2 Н. Литвинової, які підключили до цієї фальсифікації студентів – голову Студентського парламенту К. Ковалішина, голову профспілкового комітету студентів В. Мельничук, голів студентської ради медичного факультету №1 М. Захарченко та медичного факультету №2 В. Коваленко, є несумісними з етикою лікарів та освітян.

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Наголошуємо, що Центр тестування є єдиною уповноваженою МОЗ України організацією, яка має право на проведення таких тестувань. Ані Міністерство, ані Центр тестування, ані, тим більше, NBME не уповноважували НМУ, як і будь-який інший ВМНЗ на проведення якихось пробних тестувань, тим більше називаючи це іспитом з Міжнародних основ медицини IFOM. Заява НМУ ім. О.О. Богомольця про проведення “24 квітня 2017 р. пробного тестування IFOM” вводить освітню медичну спільноту в оману, що є неприпустимим. Зазначаємо, що проведені “пробні іспити” в НМУ не мають жодного відношення до IFOM.

Допоки студенти, інтерни та їх викладачі не дотримуватимуться морально-етичних принципів академічної доброчесності, доти Міністерство та Центр тестування будуть змушені залучати представників поліції охорони Національної поліції України до проведення тестувань.

Ліцензійний інтегрований іспит “Крок” є мірилом якості підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів, тому суворість правил його проведення, пов'язана перш за все із тим, щоб унеможливити будь-якого роду прояви академічної недоброчесності (списування, наявність гаджетів, залучення підставних осіб, однаковий профіль відповідей у різних екзаменованих тощо), і, відповідно, не допустити до подальшої роботи з пацієнтами осіб, які є некомпетентними.