Супрун закликала українців повідомляти МОЗ про порушення з боку членів медико-соціальних експертних комісій

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун закликала українців повідомляти в Міністерство охорони здоров’я про порушення з боку членів медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Києві.

Супрун визнала, що в країні хронічно хворі, внутрішні переселенці та люди з інвалідністю перебувають у тяжкому становищі, натомість часто члени МСЕК порушують свої професійні обов'язки.

"Правила МСЕК чітко виписані, але їх не дотримуються на місцях. Є чесні члени цих комісій, які дотримуються вимог МОЗ. Але й багато нечесних... Ми чуємо скарги від переселенців, від бійців, поранених в АТО, від людей, які роками живуть з інвалідністю. Нам потрібно знати, коли є проблеми, щоб ми могли реагувати на ті ситуації", - наголосила Супрун.

Вона розкритикувала ситуацію, коли людина роками є інвалідом, з ампутованим органом, але щороку має підтверджувати свій статус.

"МОЗ має знати про випадки зловживань, щоб звільняти медиків, які нечесно, неправильно діють. Ми не є правоохоронний орган, ми не можемо арештувати людей, але ми можемо реагувати на їхню роботу та не давати їм можливості довше перебувати на посадах, якщо вони нечесні", - зауважила Супрун.

*** Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.