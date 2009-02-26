В Україні знизився виробничий травматизм

Держгірпромнагляд України відзначає зниження виробничого травматизму.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі відомства, на підприємствах України в січні 2009 року було смертельно травмовано 48 осіб, що на 24 випадки менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше випадків смертельного травмування в січні відбулося у вугільній галузі - 13 випадків, соціально-культурній сфері - 9, агропромисловому комплексі - 8, гірничорудній і нерудній промисловості - 4, будівництві - 4, металургії - 4, транспорті - 3, а також у хімічній промисловості, житлово-комунальному господарстві й газовій промисловості – по одному випадку.

У Держгірпромнагляді уточнили, що з початку січня в країні відбулося 18 групових нещасних випадків, у яких постраждали 56 осіб, зокрема 8 смертельно і сталися дві аварії, в яких постраждали 13 осіб, зокрема 1 смертельно. Причиною групових нещасних випадків стали дорожньо-транспортні пригоди (10 випадків), спалах метану (3 випадки), падіння предметів на потерпілих, пожежа, обрушення породи, травми, завдані сторонніми особами (по одному випадку).

Держгірпромнагляд також констатує зростання травматизму в Луганській, Рівненській, Черкаській, Волинській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Херсонській, Хмельницькій областях.

У ході перевірок посадовцями Держгірпромнагляду в січні 2009 року виявлено 164703 порушення нормативно-правових актів про охорону праці. Накладено 6053 штрафи, з них 2084 - на керівників підприємств. Припинено роботи на 13592 одиницях устаткування. Слідчим органам за порушення законодавства про охорону праці направлено 164 матеріали.