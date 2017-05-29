Нацполіція з початку року отримала понад 2 тисяч заяв про зникнення дітей

Національна поліція України з початку 2017 року отримала 2298 заяв про зникнення дітей.

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Про це повідомляється на сторінці Нацполіції у Facebook.

"Протягом п’яти місяців 2017 року до поліції надійшло 2298 заяв та повідомлень про зникнення дітей. За результатами проведених заходів працівники поліції розшукали 2273 дітей та повернули їх батькам", - йдеться у повідомленні.

Поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження 67 дітей, з них 25 зникли у 2017 році.