Нацполіція з початку року отримала понад 2 тисяч заяв про зникнення дітей
14:38, 29 травня 2017Країна
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За результатами проведених заходів працівники поліції розшукали 2273 дітей та повернули їх батькам.
Зараз поліція шукає 67 дітей, з них 25 зникли у 2017 році.nahnews.org
Національна поліція України з початку 2017 року отримала 2298 заяв про зникнення дітей.
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Про це повідомляється на сторінці Нацполіції у Facebook.
"Протягом п’яти місяців 2017 року до поліції надійшло 2298 заяв та повідомлень про зникнення дітей. За результатами проведених заходів працівники поліції розшукали 2273 дітей та повернули їх батькам", - йдеться у повідомленні.
Поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження 67 дітей, з них 25 зникли у 2017 році.
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