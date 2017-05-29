За видані в рамках програми "Доступні ліки" препарати аптекам виплачено 25 млн грн

З початку дії програми «Доступні ліки», яка розпочалася 1 квітня 2017 року, нею скористалися близько мільйона українців.

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Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

«На сьогодні близько 1 млн осіб вже отримали ці ліки, і за ці препарати аптечним установам виплачені кошти», - сказав він.

За словами Розенка, за видані в рамках програми препарати аптекам виплачено 25 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року і надає можливість пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу або бронхіальною астмою отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою.