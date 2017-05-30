Прокуратура оскаржує повернення обвинувального акту стосовно Василишина

Прокуратура міста Києва оскаржує рішення Печерського райсуду столиці, яким обвинувальний акт стосовно колишнього заступника міністра охорони здоров'я України Романа Василишина повернуто прокурору.

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Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури.

«Так, реагуючи на незаконність та необґрунтованість судового рішення, прокуратурою міста Києва внесено апеляційну скаргу», - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що екс-високопосадовець МОЗ спільно з завідувачем відділення Олександрівської лікарні створили систему поборів з практикуючих лікарів за надання їм можливості здійснювати свої функціональні обов'язки, зокрема проводити операції у вказаній лікарні. За корупційною схемою ряд лікарів центру були зобов’язані передавати їм гроші, які отримували від пацієнтів.

Підозрюваним інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Як повідомляв УНІАН, під час обшуків у зловмисників було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що тодішній заступник глави МОЗ Роман Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. За словами Луценка, директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.