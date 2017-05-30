МОЗ планує на базі поліклінік відкрити амбулаторії та "центри здоров’я"

Спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ і депутатами Верховної Ради Міністерство охорони здоров’я України працює над вимогами до медичної інфраструктури та вдосконаленням державних будівельних норм (ДБНів), повідомили УНІАН у МОЗ.

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Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк під час наради «Розвиток територій. Нагальні проблеми містобудівної документації» поінформував про трансформацію мережі медичних закладів в громадах та зазначив, що зміни перш за все торкнуться інфраструктури для первинної допомоги в сільській місцевості.

«Питання медичної інфраструктури це не є питання лише будівництва, це -- питання здоров’я людей. Часто люди думають, що якщо поблизу є лікарня, то вони мають доступ до медичної допомоги. На жаль, це не так. Сама наявність будинку зовсім не означає наявності якісної медичної послуги», -- вважає Ковтонюк.

На його думку, лікарі навіть за високу зарплату їхати працювати в село, якщо там не буде якісної медичної інфраструктури.

На сьогодні триває робота над її плануванням, зокрема, розглядаються макети амбулаторій, Центрів здоров’я, які планується створювати на базі колишніх поліклінік, та переглядаються вимоги до приміщень лікарень.

Так, на первинці йдеться про 2 формати медичної інфраструктури для громади: монопрактика (приміщення практики, де розташовується і житло лікаря), яка створюється для віддалених сіл, та опорний пункт медичної практики на 3-5 лікарів, що обслуговують 7-10 тис населення.

На думку МОЗ, останній варіант є найбільш ефективний з медичної точки зору. Лікарі матимуть можливість заміняти один одного у разі хвороби чи відпустки, радитись між собою у складних випадках та надавати допомогу 24 години на добу у режимі чергування. Для невеликих містечок профільне міністерство, підтримавши пропозицію Асоціації міст Україні, пропонує використовувати приміщення великих поліклінік для надання інших немедичних послуг, пов’язаних зі здоров’ям (реабілітаційні послуги, масажні кабінети, лікувальна гімнастика тощо).