Речовина з перцю чілі здатна зменшувати біль

Капсаїцин – відомий алкалоїд, що міститься в стручкових видах перцю, найчастіше викликає подразнення та чхання, але може й зменшувати біль. Нова робота, видана доктором Фенг Квін і Джин Йао, розкриває нову роль даної речовини, як рецептора болю, що впливає на певні реакції.

Сенсорні системи легко пристосовуються до сильних стимулів. Наприклад, очі звикають при виході з темноти кінотеатру до сонячного світла зовні. Чи можуть пристосовуватися рецептори болю або міняти свої реакції (зменшуючи чутливість) – це питання залишалося невирішеним.

Капсаїцин зв`язує рецептори на клітинах з нервовими закінченнями та викликає притік іонів кальцію в нейрони. Кінець кінцем, нервова система інтерпретує даний каскад подій як біль або високу температуру, залежно від джерела стимуляції. Вчені раніше пов`язували зменшення болю з впливом капсаїицину на ліпід під назвою PIP2, знайдений в мембранах. Коли капсаїцин наноситься на шкіру, то відбувається сильне виснаження PIP2 в мембранах.

«Рецептор відкриває ворота нейронам», - говорять вчені. – «При стимуляції вони відкриті, й кальцій проникає в клітини, і цей процес називається десенсибілізацією. Болезаспокійлива дія капсаїцину, як ми вважаємо, використовує процес десенсибілізації. Проте чому проникнення кальцію призводить до втрати чутливості нейронів, не було ясно».

Масло капсаїцину продається для усунення болю в м`язах і суглобах, при таких хворобах, як артрит або фиброміалгія.

Комбінуючи електричні і оптичні вимірювання, автори зуміли зв`язати виснаження PIP2 і десенсибілізацію рецептора. Вони довели, що рецептор повністю функціональний після десенсибілізації – хоча відчуття болю зменшується в порівнянні з відчуттям від того ж подразника, але без концентрації капсаїцину.

«Іншими словами, рецептор не зменшує чутливість, як таку, але реакція на подразник зміщується. Ця властивість і називається адаптацією, яка дозволяє рецептору безперервно відповідати на різні подразники з різним діапазоном концентрації капсаїцину», - пояснюють автори.

Таким чином, інтенсивність болю залежить від досвіду перенесеного болю.

Neboley