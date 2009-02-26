Пасивним курцям загрожує недоумство

Згідно дослідженню Університету Кембріджа (Великобританія) і Університету Мічігану (США), для людини що не палить вдихання тютюнового диму може закінчитися недоумством та іншими формами погіршення пізнавальних здібностей.

Завдяки новому великомасштабному вивченню, експерти встановили, що вплив пасивного паління на здоров`я набагато шкідливіший і призводить до розумового зниження та інших неврологічних проблем.

Медики проаналізували зразки слини майже 5 тис. дорослих що не палять на наявність котиніну - речовини з нікотину, яка може бути виявлена в організмі протягом 25 годин після дії вторинного тютюнового диму. Лікарі провели нейропсихологічні тести для оцінки функцій мозку та виявлення когнітивних порушень, зосередивши особливу увагу на пам`яті.

Як було встановлено, люди що не палять , що часто піддаються дії сигаретного диму, мають порушення розумової роботи, когнітивну дисфункцію і розлади мозкової діяльності,що в сукупності ведуть до недоумства. Крім того, пасивне куріння сприяло розвитку серцево-судинних захворювань і провокувало інсульт - умови, також пов`язані з мозковими розладами повідомляє МК.

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