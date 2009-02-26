Кохання змушує нас повніти

Останнє дослідження встановило, що вага жінки багато в чому залежить від фази її відносин з чоловіком. Так, за час одного роману жінка може як схуднути, так і сильно поповніти.

Дослідники встановили, що серед більшості жінок в першій фазі роману спостерігається тенденція втрати ваги. А ось коли відносини вже стають більш-менш стабільними, жінка починає стрімко повніти.

Ці дані підтвердило опитування, проведене серед 3000 представниць слабкої статі. 70% опитаних підтвердили, що саме таким чином відбуваються зміни їх ваги за час роману.

Вченим навіть вдалося підрахувати, яким чином відбувається зміна маси тіла жінки в певні періоди її життя:

- період залицяння - жінка худне на 2,5 кг

- стабільні відносини - жінка набирає 4,5 кг

- весілля - жінка худне на 3,6 кг

- вагітність і народження дитини - жінка повніє на 7 кг

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