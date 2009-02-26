В київському бюджеті-2009 передбачено доплати лікарям

В проект бюджету столиці на 2009 р. передбачені видатки на виплату муніципальних доплат пенсіонерам, лікарям та учителям.

Про це пише муніципальна газета “Хрещатик” (№23 (3469)) з посиланням на голову постійної комісії Київради з питань бюджету і соціально-економічного розвитку Романа ЯРОШЕНКА.

За його словами, наразі вже всі депутатські фракції подали свої пропозиції до проекту бюджету столиці на 2009 рік і окремі з них дозволять зберегти поточного року муніципальні надбавки до пенсій і зарплат медиків та педагогів, а також інші соціальні виплати з міського бюджету (наприклад, “хлібні” компенсації пенсіонерам).

“Ми передбачили на 2009 рік 750 мільйонів гривень на адресну допомогу пенсіонерам, 580 мільйонів гривень - на муніципальні доплати лікарям і вчителям, 178,5 мільйона гривень - на безплатне харчування учнів 1 - 9 класів загальноосвітніх шкіл”, - повідомив Р.ЯРОШЕНКО.

Таким чином, як зазначають у Київраді, у бюджеті-2009 передбачено муніципальні пенсії, а також двадцятивідсоткові надбавки до зарплат лікарів та вчителів.

Як повідомляв УНІАН, проект бюджету столиці на 2009 рік планувалося розглянути на сесії Київради 26 лютого, проте засідання було перенесене на пізніший час для того, щоб бюджетна комісія міськради могла врахувати пропозиції всіх фракцій до проекту столичного бюджету на 2009 рік.