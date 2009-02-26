Гнів небезпечний для життя

Фахівці попереджують, що сильні емоції, такі як гнів, можуть бути небезпечні для життя. Напади люті впливають на ритми серцевих коливань та можуть спровокувати серцевий напад.

Дослідивши декілька пацієнтів з проблемами серця, фахівці прийшли до висновку, що сильні негативні емоції можуть призвести до серцевого нападу і стати причиною смерті. «Якщо людина знаходиться в постійному стресі, вірогідність випадкової смерті зростає», - говорить один з дослідників.

При обстеженні 62 пацієнтів з порушеннями ритму серцевої діяльності вчені встановили, що сильні негативні емоції та неприємні спогади викликають порушення функції серцевого м`яза. Більш того, тести показали, що в стані сильного стресу 10% пацієнтів потребували екстреної медичної допомоги.

За статистикою американського кардіоцентру, в США налічується більше 400 000 смертельних випадків від раптового серцевого нападу.

Passion.ru