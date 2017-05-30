Навчання вразливих дітей у загальноосвітніх школах супроводжуватиметься антибулінговими програмами - Гриневич

Реалізація прав усіх дітей в Україні та скорочення нерівності має бути пріоритетом Програми діяльності між ЮНІСЕФ та Урядом України на 2018-2020 роки. Про це йшлося під час презентації проекту програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

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За словами міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, у МОН триває робота з розробки антибулінгових програм.

"Включення вразливих категорій дітей у звичайний освітній процес має супроводжуватися створенням антибулінгових програм. Часто школярі не готові до включення не схожих на них дітей, саме тому створення превентивних програм є дуже важливим», – наголосила Гриневич.

Вона подякувала ЮНІСЕФ за підтримку вразливих категорій дітей, зокрема, дітей із особливими потребами, дітей, які ростуть без батьків, з бідних сімей та сільської місцевості.

"Рівний доступ до якісної освіти для кожної української дитини – наш пріоритет, і ми раді, що саме ви є нашими партнерами на цьому шляху», – зазначила Гриневич.