Кава підвищує ризик виникнення викидня

Вагітним жінкам слід серйозно поставитись до висновків американських вчених. Вони встановили, що вживання навіть невеликої кількості кофеїну на ранніх термінах вагітності може призвести до викидня.

Вчені з`ясували особливості раціону харчування 1063 жінок, термін вагітності яких складав 1-2 місяці. Виявилося, що всього 200 міліграм кофеїну в день може збільшити ризик втрати дитини вдвічі.

200 міліграм кофеїну міститься в 3 чашках вареної кави, 4 чашках розчинного або в 6 чашках чаю.

Щоб уникнути сумних наслідків, фахівець з британського Королівського коледжу акушерів та гінекологів Пет О`брайен радить жінкам відмовитись від вживання напоїв що вміщують кофеїн на перші 12 тижнів вагітності.

Passion.ru