Танцювати корисно для серця

Лікарка з американського штату Колорадо, яка також є відомою професійною танцівницею, радить залучатися до цього прекрасного мистецтва своїм пацієнтам та їх чоловіків та жінок.

В результаті регулярних занять танцями поліпшується не тільки настрій, але й здоров`я, вважає д-р Карла Мерфі, керівник Уайт-рідж, Колорадо. На її думку, ніщо, крім танців, не здатне так само ефективно і без особливих навантажень усунути негативні наслідки поганого харчування і сидячого способу життя. Вона часто рекомендує своїм пацієнтам наслідувати її приклад, тим більше що він вельми показовий: минулого року на регіональному танцювальному конкурсі д-р Мерфі виграла 15 вищих нагород

Танець, стверджує д-р Мерфі, сприятливо впливає на роботу серцевого м`язу, покращує поставу, виробляє відчуття координації, витонченість і грацію рухів, укріплює м`язи та суглоби, підвищує відчуття мотивації і загального благополуччя.

На п`ятому щорічному Дні танцю для здоров`я – загальнонаціональному заході, що зазвичай проводиться в кінці лютого, будуть представлені 70 танцювальних товариств зі всієї країни, зокрема 102-річна жінка, що активно займається танцями.

Здоров`я України