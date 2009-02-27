У В'єтнамі зафіксовано спалах пташиного грипу

Ще в одній провінції на півночі В`єтнаму зафіксований спалах пташиного грипу, і, таким чином, епідемія вже охопила 11 провінцій країни, повідомив співробітник міністерства сільського господарства і аграрного розвитку В`єтнаму. Раніше повідомлялося про вісім провінцій.

За словами чиновника, в двох регіонах провінції загинула велика кількість качок, результати перевірки показали наявність в їх крові вірусу пташиного грипу. Після цього було знищено більше 1460 качок і понад 1000 качиних яєць.

Виходячи з тенденції розповсюдження інфекції, найближчим часом епідемія може охопити й інші провінції країни, сказав міністр, передає агентство Синьхуа.

Як раніше повідомляла Правда.Ру, в одній з провінцій країни, що користується великою популярністю у туристів, вже зареєстрована одна людська жертва пташиного грипу.

Правда.ru