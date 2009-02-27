ВООЗ закликає Європу не відмовлятися від вакцинації дітей проти кору

Всесвітня організація охорони здоров`я закликає європейські країни не відмовлятися від вакцинації дітей проти кору.

За останні 12 місяців у країнах європейського регіону Всесвітньою організацією охорони здоров`я (ВООЗ) було зареєстровано понад 8 тис. випадків захворювань на кір, повідомляється на офіційному сайті Організації Об`єднаних Націй.

Причому на шість країн Західної Європи: Австрію, Німеччину, Іспанію, Італію, Велику Британію і Швейцарію, а також Ізраїль припадає 86% всіх цих випадків.

Як відзначає ВООЗ, причиною такої ситуації є зниження масштабів імунізації, пов`язане з настороженим ставленням батьків до щеплень проти кору.

Сьогодні Європейське регіональне бюро ВООЗ закликало країни регіону вжити негайних заходів з активізації національних програм імунізації, особливо проти кору. Експерти попереджують, що кір може спричиняти не лише серйозні ускладнення, наприклад, пневмонію та енцефаліт, а й призводити до летальних випадків.

За даними ВООЗ, в 2005-2008 роках у регіоні було зареєстровано 25 випадків смерті від кору.

«Сьогодні ми маємо у своєму розпорядженні безпечну й ефективну вакцину для попередження кору, але наші діти продовжують вмирати від цієї хвороби. Такий стан справ неприпустимий», - заявила заступник регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ната МЕНАБДЕ. При цьому вона констатувала, що в регіоні вдалося добитися суттєвого прогресу в боротьбі з цією хворобою, коли всі країни були дуже близькі до повної ліквідації кори до 2010 року. Проте в 2008 році кількість випадків захворювання на кір у регіоні порівняно з рівнями 2007 року різко зросла.

Загалом, у європейському регіоні за даними ВООЗ більш як півмільйона дітей не вакциновані від інфекційних захворювань і, таким чином, не захищені від них.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня 2008 року, мала бути проведена масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору і краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення від кору й краснухи, зробленої напередодні, помер в реанімації. 15 травня в Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття до дитячої міської лікарні звернулися 18 дітей, які були вакциновані від кору і краснухи.

При цьому міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ у листопаді 2008 року заявив, що вакцинація від кору в Україні не буде відновлена, доки не буде гарантована безпека цього процесу.