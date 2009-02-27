Ігрові приставки викликають почервоніння шкіри рук

Вчені виявили нове захворювання, пов`язане з багатогодинною грою на комп`ютері або ігровій приставці. Вони відмітили, що у людей, які проводять декілька годин за такими розвагами, з`являються почервоніння на долонях.

Подібні прояви лікарі спостерігають на ступнях ніг після інтенсивного фізичного навантаження. Фахівці поки що не можуть пояснити етіологію такого стану, але припускають, що вона може бути пов`язана з постійним травмуванням долонь під час гри.

Дослідження показало, що незвичайні почервоніння на долонях повністю зникають через 10 днів після того, як люди перестають грати.

Фахівці попереджають, що список захворювань, викликаних багатогодинними іграми за комп`ютером або ігровою приставкою, постійно поповнюється. Лікарі також стурбовані й тим фактом, що все більше дітей і дорослих страждають від різних хвороб, які є наслідком проведення великої кількості вільного часу за комп`ютером.

Neboley