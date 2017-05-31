Лікарні в Україні працюватимуть за новими стандартами - МОЗ

Створення госпітальних округів та автономізація медзакладів в рамках реформи охорони здоров’я спонукають переглянути вимоги до лікарень І та ІІ рівнів, ці зміни запустять незворотній процес відродження медичної інфраструктури та змінять філософію функціонування лікарень.

Читайте такожГройсман знову пообіцяв розбудувати мережу кардіоцентрів по всій країні

Як підкреслили УНІАН у МОЗ, про це йшлося під час наради МОЗ України та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Її учасники обговорили нормативні документи, які визначають принципи формування та функції багатопрофільних лікарень, вимоги до потужностей за напрямками надання екстреної медичної допомоги.

Як зазначив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, в Україні створення округів відбувається з різною динамікою.

"Ті області, які вже сформували їх, переходять до наступного етапу – обрання госпітальних рад та підготовки планів розвитку округів. Вкрай важливим є перегляд вимог до лікарень інтенсивного лікування та визначення пріоритетів для інвестицій. Наразі в пріоритеті 2 інвестиційних проекти – будівництво доріг, як медичної інфраструктури, та створення реперфузійних мереж. Є проект з посилення реперфузійних мереж. Йдеться і про закупівлю ангіографічного обладнання, і про побудову якісної системи. Запроваджуючи цю програму та розподіляючи обладнання, ми опираємось на госпітальні округи. Наприклад, обладнання, буде ставитись і в обласні центри, і в центри госпітальних округів», – зазначив Ковтонюк.