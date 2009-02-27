Як позбавитись целюліту

Почнемо з того якщо ви регулярно виконуватимете все що ми рекомендуємо в цій статті, через деякий час ви виявите, що апельсинова кірка на сідницях і стегнах поступово стає "кавуновою", в тому сенсі що гладкою і пружною.

Але навіть в цьому випадку не можна все кидати. Ви ж їсте, спите, ходите на роботу, дивитеся телевізор щодня, наші ж рекомендації внесуть додаткову різноманітність до буденних днів.

Їжа.

1. Скоротіть споживання їжі, що містить тваринні жири. Запечені і тушковані блюда - це не просто також смачно, як і смажені, але й дуже корисно. Шоколад - відмовитись! Краса вимагає жертви.

2. Відчуйте себе кроликом: гризіть частіше свіжу білокочанну капусту. Вона сприяє виведенню надлишків рідини і спалюванню жиру.

3. Замініть у своєму раціоні кондитерську надмірність на фрукти. Не влаштовуйте свято щодня: ах, який тортик, яке тістечко. Потім будете довго засмучуватися про безглуздо втрачений час. Фрукти крім іншого активізують травлення, покращують обмін речовин.

4. Як би багато не говорили дієтологи про непоправну шкоду, яку наносять фігурі блюда з картоплі, в боротьбі проти целюліту вони просто необхідні. Картопля робить шкіру більш пружною, а калій, який міститься в цьому овочі, виводить з організму рідину.

5. Для зміцнення сполучної тканини і підвищення її еластичності необхідний вітамін С. 50 г чорної смородини, 50 г червоного перцю або настій шипшини з 25 г сухих плодів покриють необхідну добову дозу в цьому вітаміні.

6. Цибуля - це добре, вона багата на залізо, магній і кальцій, які розщеплюють жир. До того ж цибуля-порей містить ефірні масла, що стимулюють травлення і виводять рідину з організму.

Пиття.

1. Необхідно вимивати шлаки. Добре виводить рідину настій із березового листя. Між їжею необхідно випивати по одній чашці теплого настою. Можна використовувати й інші сечогінні трави.

2. Щодня випивайте диво коктейль - напій на основі пахти з додаванням розім`ятої полуниці, суниці або чорниці. Ягоди нормалізують структуру жирової клітковини, укріплюють сполучну тканину, а пахта покращує процес травлення.

Плюс до всього не можна допускати збоїв в травному тракті. Споживайте їжу багату клітковиною, здійснюйте щоденні піші прогулянки, в крайньому випадку, пийте відвари жостеру або сени.

Зарядка.

1. 2, а краще 3 рази на тиждень гарненько навантажуйте свій організм фізичними процедурами. Найефективніші з них: ходьба, плавання і їзда на велосипеді. На це у вас повинно йти часу мінімум 45 хвилин. Трохи більше 2 годин в тиждень - невже це так складно?!

2. Більше гуляйте і знаходьтеся на свіжому повітрі. Тут доречно все: від шопінгу до активної вечірки на дачі.

Косметика.

1. Розтирання морською сіллю або ванна з нею допоможе укріпити сполучну тканину в проблемних зонах.

2. "Вбиває" жир в тканині, враженій целюлітом, масаж з рослинним, рожевим або анісовим маслами.

3. Масаж з пощипуванням хороший для вирішення будь-якої проблеми, пов`язаної із зовнішністю. Завдяки цій процедурі відповідні ділянки шкіри червоніють, зігріваються, а це означає, що в них посилюється кровотік.

4. Сухий масаж рукавицею повинен стати для вас звичною процедурою. Двічі в день - вранці і ввечері - розтирайте проблемні ділянки впродовж 5 хвилин. Після цього прийміть душ і намастіть шкіру кремом.

5. Підвищити пружність шкіри і усунути набряклість допоможе спеціальне обгортання: лікувальну глину змішайте з теплим настоєм ромашки до отримання м`якої кашки, нанесіть на вражені целюлітом зони, дайте висохнути, через 20 хвилин змийте теплою водою.

6. Деякі водорості допомагають виведенню шлаків з проблемних зон. Ефект обгортання посилиться, якщо відповідні ділянки покрити зверху поліетиленом.

7. Регулярно приймайте контрастний душ. Він допомагає поліпшити мікроциркуляцію крові в жировій тканині. Головку душу необхідно пересувати по напряму від ніг до серця, а закінчувати процедуру потрібно обливанням холодною водою.

Але пам`ятаєте найголовніше, що зцілення починається тільки тоді, коли ви самі себе переконаєте, що у вас вже немає такої проблеми.

Womans.in.ua